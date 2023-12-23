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Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de gözler Galatarasay derbisine çevrildi. hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde kupayı şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı orta sahayı Brezilya'da buldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:22
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Maçta gülen taraf 4-3'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Sarı-lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) kaydetti.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Aldığı galibiyetle puanını 43'e çıkaran Kanarya, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Kritik derbi öncesi hata yapmayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

SARI-LACİVERTLİLERİN 2 YILDIZI DERBİDE YOK

Zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'de 2 kırmızı kart şoku yaşandı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, kritik Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

BATSHUAYI'DEN HATTRICK

Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerin başında gelen Michy Batshuayi, Kayseri'de futbolseverlere resital sundu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Edin Dzeko'nun yokluğunda Belçikalı golcü görev aldı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Yıldız futbolcu, ligde ilk gollerini atarken galibiyetin baş mimarı oldu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Boşnak golcü Edin Dzeko'yu aratmayan Batshuayi, Fenerbahçeli taraftarlara 'ben de buradayım' mesajını verdi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

CENGİZ ÜNDER KENDİNE GELDİ

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, şimdiye kadar gösterdiği performansla taraftarını ve teknik ekibi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Sakatlıklardan ötürü istediği forma şansını da bulamayan Cengiz Ünder, Mondihome Kayserispor deplasmanında ilk 11'de görev aldı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, kendini bir nebze de olsa affettirmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci, maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Devre arasına lider girmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında ve Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Diğer yandan ocak ayı transfer dönemi hazırlıklarına da başlayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan İsmail Kartal ve ekibi, kupayı İstanbul'a getirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Devre arasındaki transfer döneminde kadro mühendisliğini buna göre yapacak olan Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimler için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

FENERBAHÇE'YE SAMBACI ÖN LİBERO

Orta saha rotasyonunda alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Brezilya'da buldu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo'da forma giyen 21 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Brezilyalı orta saha oyuncusu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

1.78 boyundaki genç oyuncu, 1 Ocak 2022 tarihinde Sao Paulo'ya katıldı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Pablo Maia, kırmızı - siyahlı ekipte 2023 yılında 58 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Yıldız futbolcu, bu maçlarda 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Sambacının 2 de asisti bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! Devre arasında...

Pablo Maia'nın Sao Paulo ile Aralık 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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