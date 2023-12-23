Haberler Fenerbahçe Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Fred forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik maçta orta sahada oynatacağı isme karar verdi. O yıldızla görüşen Kartal, 'hazır ol' talimatını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürüyor.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular taktik çalışmayla devam ediyor.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Kartal, çift kale maç esnasında oyunu durdurarak öğrencilerini sık sık uyarıyor.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Tecrübeli çalıştırıcının orta saha rotasyonu merak konusu.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred derbide forma giyemeyecek.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Fred, Kayserispor maçının uzatma anlarında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

SÜPER KUPA'YI KAÇIRABİLİR!

Brezilyalı futbolcu 41.maddeden sevk edildi.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

30 yaşındaki oyuncu, 4 maç ve üzerinde ceza alırsa Süper Kupa'da da forma giyemeyecek.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Fenerbahçe'de gözler Fred'in alacağı cezaya çevrildi.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Diğer yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın, Sambacı'nın yokluğunu derbide Brezilyalı oyuncunun yerine oynatacağı isim merak konusu.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Kartal, Portekizli yıldız Miguel Crespo ile gidermeye çalışacak.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

EN KRİTİK OYUNCU

Tecrübeli çalıştırıcı öğrencisiyle dün özel bir görüşme yaptı.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Kartal'ın, 'hazır ol' talimatını verdiği ortaya çıktı.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Ayrıca "Orta sahada büyük yük senin omuzlarında olacak.

Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Daha önce bu derbileri çok oynadın ve gol de attın. Atmosferi çok iyi biliyorsun.

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