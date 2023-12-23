Ve Fenerbahçe'de karar! Galatasaray derbisinde Fred'in yerine o yıldız oynayacak

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürüyor.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular taktik çalışmayla devam ediyor.
Kartal, çift kale maç esnasında oyunu durdurarak öğrencilerini sık sık uyarıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının orta saha rotasyonu merak konusu.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred derbide forma giyemeyecek.
Fred, Kayserispor maçının uzatma anlarında direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
SÜPER KUPA'YI KAÇIRABİLİR!
Brezilyalı futbolcu 41.maddeden sevk edildi.
30 yaşındaki oyuncu, 4 maç ve üzerinde ceza alırsa Süper Kupa'da da forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de gözler Fred'in alacağı cezaya çevrildi.
Diğer yandan teknik direktör İsmail Kartal'ın, Sambacı'nın yokluğunu derbide Brezilyalı oyuncunun yerine oynatacağı isim merak konusu.
Kartal, Portekizli yıldız Miguel Crespo ile gidermeye çalışacak.
EN KRİTİK OYUNCU
Tecrübeli çalıştırıcı öğrencisiyle dün özel bir görüşme yaptı.
Kartal'ın, 'hazır ol' talimatını verdiği ortaya çıktı.
Ayrıca "Orta sahada büyük yük senin omuzlarında olacak.
Daha önce bu derbileri çok oynadın ve gol de attın. Atmosferi çok iyi biliyorsun.
Derbide sana güveniyorum" dediği öğrenildi.
Galatasaray derbisinde Fred'in görevini üstelenecek olan Crespo, karşılaşmanın en kritik adamı olacak.