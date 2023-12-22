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Övgüler Batshuayi'ye

Kayserispor karşısında hat-trick yapan Batshuayi’ye Belçika’dan övgü yağdı. Golcü oyuncu için “kötü serisine son verdi. Şeytanın bacağını kırdı” yorumları yapıldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Övgüler Batshuayi'ye

Dzeko'nun sakatlığı sonrasında "Gönderin gitsin" diyerek seslendi Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, kendisine verilen bu görevi layığıyla yaptı. Kayseri filelerini 3 defa havalandıran Belçikalı yıldız, üç puanın baş mimarı olurken, bu performansıyla ülkesinden de övgüler aldı. "walfoot.be" adlı haber sitesi; "Batshuayi, Fenerbahçe'deki kötü serisine son verdi" başlığını atarken, Batsman'ın Fenerbahçe'yi kurtardığına vurgu yaptı.

"Footnews.be" sitesi de "Şeytanın bacağını kırdı, hat-trick yaptı" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. Haberin içeriğinde ise; "Batshuayi kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi ve Dzeko'yu aratmadı" ifadelerine yer verildi. Belçika basını, Batshuayi'nin Club Brugge'e de devre arasında transfer olmayacağını yazdı. Tarafların maaş konusunda anlaşamadığı Batshuayi'nin İngiltere'ye gidebileceği belirtildi.

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