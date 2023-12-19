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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Edin Dzeko...

Fenerbahçe, pazartesi günkü antrenmana katılmayan ve MR'ı çekilen Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:44 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 13:00
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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Edin Dzeko...

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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