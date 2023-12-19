Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Edin Dzeko...

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde… pic.twitter.com/PBc89KSYYN
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 19, 2023