Sarunas Jasikevicius Fenerbahçe Beko-AS Monaco maçının ardından konuştu

THY Euroleague'de Ligi'nin 14. haftasında Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JASIKEVICIUS'UN SÖZLERİ:

Savunmada iyiydi. Rakip 29 sayıda kaldı ve bu anlamda çok mutluyum. Bunun üzerine inşa ederek ilerlememiz gerekiyor. Önümüzde lig maçı var. Bu çok önemli. Türkiye Ligi'nde de çok iyi olmamız gerekiyor. Çalışmamız adına çok önemli bir fırsat. THY Avrupa Ligi'nde bir sonraki maç Zalgiris'le. Zalgiris bir play-off takımı ve onlara karşı oynamak her zaman zordur.

Birlikte çalışıp savaşmamız gerekiyor. Herkesi geliştirmeyi çok isterim. Önemli olan takım olarak başarılı olabilmemiz. Son 24 saat çok çılgınca geçti. Şu anda Asya'da mıyım, Avrupa'da mıyım bilmiyorum, kayıp bir durumdayım. Bu kadar kısa sürede büyük bir katkı sağlamam zor. Itoudis'in seviyesini hepiniz biliyorsunuz, bu nedenle çok fazla değişiklik yapmadan küçük dokunuşlarla oynadık. Ribaundlarda rakamların iyi olmadığını takımla konuştuk ve diğer takım bizden daha fazla şut atmamalıydı. Hücum ribaundları sayesinde daha fazla topa sahip olma şansımız oldu.