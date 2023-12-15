Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...
Fenerbahçe, Konferans Ligi H grubu son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, gözünü kupaya dikti. İşte Kanarya'nın son 16 turundaki muhtemel rakipleri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:05 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:50
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Kadıköy'de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets'i 3-1'lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava'yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlar, son 32 turunda kozlarını paylaşacak.
Galip gelen takımlar, son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.
İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan takımlar
1- Olympiakos
2- Ajax
7- E. Frankfurt
8- Ludogorets
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