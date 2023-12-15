Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Fenerbahçe, Konferans Ligi H grubu son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, gözünü kupaya dikti. İşte Kanarya'nın son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:05 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:50
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Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Grupta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sarı-lacivertliler, H Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Kanarya, gruptaki 6 maçta rakip fileleri 13 kez sarsarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Kadıköy'de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets'i 3-1'lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava'yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlar, son 32 turunda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Galip gelen takımlar, son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan takımlar

1- Olympiakos

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

2- Ajax

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

3- Real Betis

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

4- Sturm Graz

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

5- Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

6- Maccabi Haifa

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

7- Servette

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

8- Molde

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Konferans Ligi'ni ikinci bitiren takımlar

1- Slovan Bratislava

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

2- Gent

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

3- Dinamo Zagreb

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

4- Bodo/Glimt

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

5- Legia Varşova

Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

6- Ferençvaroş

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