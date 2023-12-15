Fenerbahçe gözünü kupaya dikti! İşte Konferans ligi son 16 turundaki muhtemel rakipler...

Kadıköy'de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets'i 3-1'lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava'yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.