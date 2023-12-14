Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Belçikalı yıldız oyuncunun boşluğunu doldurma adına çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli yönetim Manchester United'ın yıldız oyuncusu için harekete geçti. Kanarya dünya yıldızının transferi için 4 takımla kapışıyor. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde son 32'ye kalmak için taraftarı önünde Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

3 kulvarda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı için planlama yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Transfer çalışmaları Fenerbahçe'de tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Sarı lacivertliler, Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Belçikalı yıldızın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi forvet arayışlarınını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Transferde önceliğini hücum hattına veren Kanarya, dünya yıldızını gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Sarı-Lacivertliler'in, Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Manchester United Teknik Direktörü Eric Ten Hag'ın kadroda düşünmediği kanat oyuncusu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Çok sayıda talibi bulunan yıldız ismin henüz karar vermediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Ancak; 28 yaşındaki futbolcunun tek talibi Fenerbahçe değil.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Yıldız futbolcuyu, Sarı- Lacivertliler'in haricinde Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Serie A ekibi Inter ve 2 Suudi Kulübü'nün daha istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Kırmızı Şeytanlar'ın gözden çıkardığı tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı 19 maçta 629 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Fransız yıldız söz konusu maçlarda takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...

Martial'ın devre arasında hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

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