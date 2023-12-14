TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Martial kapışması! 4 kulüp birden...
Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Belçikalı yıldız oyuncunun boşluğunu doldurma adına çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli yönetim Manchester United'ın yıldız oyuncusu için harekete geçti. Kanarya dünya yıldızının transferi için 4 takımla kapışıyor. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Sarı lacivertliler, Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Belçikalı yıldızın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi forvet arayışlarınını hızlandırdı.
Transferde önceliğini hücum hattına veren Kanarya, dünya yıldızını gündemine aldı.
Sarı-Lacivertliler'in, Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Manchester United Teknik Direktörü Eric Ten Hag'ın kadroda düşünmediği kanat oyuncusu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Çok sayıda talibi bulunan yıldız ismin henüz karar vermediği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı bekleniyor.
Ancak; 28 yaşındaki futbolcunun tek talibi Fenerbahçe değil.
Yıldız futbolcuyu, Sarı- Lacivertliler'in haricinde Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Serie A ekibi Inter ve 2 Suudi Kulübü'nün daha istediği öğrenildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın gözden çıkardığı tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı 19 maçta 629 dakika süre aldı.
Fransız yıldız söz konusu maçlarda takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.
Martial'ın devre arasında hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
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