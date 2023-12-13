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Fenerbahçeli Umut Nayir 16 haftalık bebeğini kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 23:15
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Fenerbahçeli Umut Nayir 16 haftalık bebeğini kaybetti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin anne karnında kalbi durduğu açıklandı. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Umut Nayir'in eşi Enfal Diner, sosyal medya hesabından acı haberi paylaşarak, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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