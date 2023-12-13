Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, gruptaki son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin gözü grup liderliğinde. İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 16:54
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F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Spartak Trnava'yı konuk edecek.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, bu sezon grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 9 puanla averajla 3. sırada bulunuyor.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Spartak Trnava ise 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle son sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarından geçtiğimiz haftalarda elenmesi kesinleşti.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Grupta son 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kazanarak Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Kadıköy'de oynanacak maçın berabere bitmesi halinde Ludogorets Razgrad - Nordsjaelland maçının sonucu grupta ilk 2 sıraya belirleyecek.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

AVRUPA'DA 266. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 265 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 14. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 14. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında altıncı karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet aldı.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 34 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

F.BAHÇE İLE S. TRNAVA 4. KEZ RAKİP

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle üç kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu sezon ise Trnava'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

SPARTAK TRNAVA LİGDE 3. SIRADA

Slovakya Süper Ligi'nde 17 maça çıkan Spartak Trnava, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Slovan Bratislava'nın 9 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 27 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

ALEKSANDAR STAVREV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Stravrev'in yardımcılıklarını Dejan Kostadinov ve Goce Petreski yapacak.

F.Bahçe'nin gözü liderlikte! İşte Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i

Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Projkovska olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mario Zebec olacakken, AVAR'da Ante Culjak eşlik edecek.

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