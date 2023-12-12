Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı! İşte o sözler

İsmail Kartal Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı! İşte o sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerini iletti ve kınama mesajı yayımladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:23
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İsmail Kartal Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı! İşte o sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Bu olayın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Kartal, "Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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