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Fenerbahçe Spartak Trnava ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında, Spartak Trnava ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 14:25
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Fenerbahçe Spartak Trnava ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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