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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Szymanski'ye yakın takip!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe kritik derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmada Kanarya'nın Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski takımının 3. golünü kaydetmeyi başarmıştı. Maçın ardından yıldız isimle ilgili flaş transfer gerçeği gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Fenerbahçe son olarak kritik derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu heyecan dolu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Sarı-lacivertli camiada alınanan galibiyet büyük bir coşkuya neden oldu. Kanarya bu maçın ardından yeniden ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde ligde lider konuma yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Fenerbahçe'de Beşiktaş zaferinin mutluluğu yaşanırken, Dolmabahçe'deki derbiden önemli bir ayrıntı geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-Lacivertli ekibin uzatma dakikalarında 3. golünü ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla atan Sebastian Szymanski'yi derbi maçta Milan ve son Serie A şampiyonu Napoli'nin yetkililerinin takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

SZYMANSKI'Yİ KUSURSUZ BULDULAR

Hem Milan hem de Napoli kulüplerinin yetkilileri Szymanski'ye adeta hayran kaldıkları ve oynadığı futbolu kusursuz buldukları ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Milan ve Napoli'nin Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe, Szymanski transferinde tok satıcı konumunda ve hiç acelesi yok!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Polonyalı yıldızın menajeri ile yaklaşık 2 ay önce yapılan görüşmede kendisine "Tekliflerle ilgilenmiyoruz. Oyuncunun kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey. Teklifler için sezon sonunu bekle" denmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Buna karşın Milan ile Napoli arasındaki rekabetin kızışması bu bakımdan teklifin erken gelmesi söz konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Özellikle Eljif Elmas ve Kim Min Jae transferi nedeniyle Fenerbahçe kulübü ile iyi ilişkileri olan Napoli'nin Fenerbahçe kulübünün kapısını aracısız olarak direkt çalma ihtimali de yüksek. Görünen o ki sezon sonunda büyük bir kapışma söz konusu olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Bu anlamda Kanarya'nın yıldız ismi Sebastian Szymanski ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

Polonyalı futbolcu yaz transfer döneminde katıldığı Fenerbahçe'de şimdiye kadar sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Syzmanski'ye yakın takip!

24 yaşındaki oyuncu ana mevkisi olan on numaranın dışında sağ kanat ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.

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