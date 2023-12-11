FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Szymanski'ye yakın takip!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe kritik derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmada Kanarya'nın Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski takımının 3. golünü kaydetmeyi başarmıştı. Maçın ardından yıldız isimle ilgili flaş transfer gerçeği gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-Lacivertli ekibin uzatma dakikalarında 3. golünü ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla atan Sebastian Szymanski'yi derbi maçta Milan ve son Serie A şampiyonu Napoli'nin yetkililerinin takip ettiği öğrenildi.
SZYMANSKI'Yİ KUSURSUZ BULDULAR
Hem Milan hem de Napoli kulüplerinin yetkilileri Szymanski'ye adeta hayran kaldıkları ve oynadığı futbolu kusursuz buldukları ifade edildi.
Milan ve Napoli'nin Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe, Szymanski transferinde tok satıcı konumunda ve hiç acelesi yok!
Polonyalı yıldızın menajeri ile yaklaşık 2 ay önce yapılan görüşmede kendisine "Tekliflerle ilgilenmiyoruz. Oyuncunun kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey. Teklifler için sezon sonunu bekle" denmişti.
Buna karşın Milan ile Napoli arasındaki rekabetin kızışması bu bakımdan teklifin erken gelmesi söz konusu.
Özellikle Eljif Elmas ve Kim Min Jae transferi nedeniyle Fenerbahçe kulübü ile iyi ilişkileri olan Napoli'nin Fenerbahçe kulübünün kapısını aracısız olarak direkt çalma ihtimali de yüksek. Görünen o ki sezon sonunda büyük bir kapışma söz konusu olacak.
Bu anlamda Kanarya'nın yıldız ismi Sebastian Szymanski ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
Polonyalı futbolcu yaz transfer döneminde katıldığı Fenerbahçe'de şimdiye kadar sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bıraktı.
24 yaşındaki oyuncu ana mevkisi olan on numaranın dışında sağ kanat ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.
Yıldız isim sahada çok yönlü olarak görev alabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
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