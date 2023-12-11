FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa devlerinden derbide Sebastian Szymanski'ye yakın takip!

Polonyalı yıldızın menajeri ile yaklaşık 2 ay önce yapılan görüşmede kendisine "Tekliflerle ilgilenmiyoruz. Oyuncunun kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey. Teklifler için sezon sonunu bekle" denmişti.

Buna karşın Milan ile Napoli arasındaki rekabetin kızışması bu bakımdan teklifin erken gelmesi söz konusu.