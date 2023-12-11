Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Adı sezon başında sarı-lacivertlierle anılan Anthony Martial için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Özellikle İsmail Kartal'ın bu transfer için sezon başında oldukça ısrarcı olduğu ancak bonservis nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:21
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MEHMET CEM ÇAKIR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisinden 3-1'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe'de keyifler yerinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş karşısında oynanan üstün futbol büyük beğeni topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

Fenerbahçe'de bu sezon üç kulvarda da hedef tüm kupaları elde etmek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

Buna göre transferde devre arasında geniş rotasyon için takviye planlayan yönetime İngiltere'den sevindiren haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

Fransız basınından msn.com.tr'da yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde İngiliz devi yıldız isimle sezon sonunda yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

YİNE GÜNDEM MARTIAL

Sezon başında gündeme gelen o isim Manchester United forması giyen Anthony Martial.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Eric ten Hag satılsın raporu verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

Fenerbahçe'nin oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia

Martial bu sezon Manchester United formasıyla 19 maça çıktı.

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