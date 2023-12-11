FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Martial'den sevindiren haber! Fransızlardan flaş iddia
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Adı sezon başında sarı-lacivertlierle anılan Anthony Martial için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Özellikle İsmail Kartal'ın bu transfer için sezon başında oldukça ısrarcı olduğu ancak bonservis nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:21
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Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş karşısında oynanan üstün futbol büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe'de bu sezon üç kulvarda da hedef tüm kupaları elde etmek.
Buna göre transferde devre arasında geniş rotasyon için takviye planlayan yönetime İngiltere'den sevindiren haber geldi.
Fransız basınından msn.com.tr'da yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde İngiliz devi yıldız isimle sezon sonunda yollar ayrılacak.
YİNE GÜNDEM MARTIAL
Sezon başında gündeme gelen o isim Manchester United forması giyen Anthony Martial.
30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Eric ten Hag satılsın raporu verdi.
Fenerbahçe'nin oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Martial bu sezon Manchester United formasıyla 19 maça çıktı.
Fransız yıldız bu maçlarda 2 gol, 2 asist üretti.
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