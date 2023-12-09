Alexander Djiku: Şampiyonluk için bu tip maçları kazanmalıyız!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı kritik derbide 3-1'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Alexander Djiku dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Gerçekten döndüğüm için formama, takımıma kavuştuğum için mutluyum. 90 dakikayı çıkarmam zordu. Uzun süre sakatlıkla boğuştum. Sakatlık sonrası 90 dakika kolay olmaz. Galibiyetle dönmüş olmak mutluluk verici. Takım olarak çok iyi oynadık, çok büyük karakter koyduk. Maçın başından sonuna kadar harika futbol oynadık.

Geçmişle alakalı konuşmayalım, şu ana odaklanalım. Önemli bir maçtı. Her maçı kazanmak istiyoruz şampiyon olmak için. Şampiyonluk için bu tip maçları da kazanmalıyız zaten. Güçlü oynadık, bu oyunu rakibe hissettirdik. Çok fırsat yakaladık ve rakibe de fazla fırsat vermedik. Şampiyon olmak için en iyi oyunumuzla devam etmek istiyoruz.