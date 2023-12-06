TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper transferi...
Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntı yaşadı.
Kanarya bu bölgede yer alan oyuncularının neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets ile Ülker Stadı'nda oynanan maçta sakatlanmış ve sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklanmıştı.
Ekim ayının sonundan bu yana formasından uzak olan Ganalı stoper, saha çalışmalarına başladı.
Djiku'nun cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde kadroda olması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku gibi sahalardan bir süredir uzak olan Serdar Aziz de antrenmanlara başladı.
Tecrübeli stoperin kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Luan Peres'in sakatlığı devam ederken geri dönüş süresi de bilinmiyor.
Becao'nun dönüşü için şubat ayı beklenirken devre arasında stopere takviye yapılacak.
ADİL DEMİRBAĞ LİSTEDE
Sabah'ın haberine göre; Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, İsmail Kartal'ın raporu sonrasında radara girdi.
25 yaşındaki oyuncunun kontratının son 1.5 sezonuna girilmesi nedeniyle uygun bir teklif ile yönetim işi çözmek istiyor.
Adil Demirbağ bu sezon Konyaspor formasıyla 10 maçta süre aldı.
25 yaşındaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
1.85 boyundaki savunma oyuncusunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Adil Demirbağ'ın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.