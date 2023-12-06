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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Özellikle sakatlık problemleri nedeniyle sıkıntı yaşadığı stoper hattını güçlendirecek olan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 09:19
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de önceliklerden biri stoper transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntı yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya bu bölgede yer alan oyuncularının neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku gibi sahalardan bir süredir uzak olan Serdar Aziz de antrenmanlara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Tecrübeli stoperin kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de Luan Peres'in sakatlığı devam ederken geri dönüş süresi de bilinmiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Becao'nun dönüşü için şubat ayı beklenirken devre arasında stopere takviye yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

ADİL DEMİRBAĞ LİSTEDE

Sabah'ın haberine göre; Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, İsmail Kartal'ın raporu sonrasında radara girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

25 yaşındaki oyuncunun kontratının son 1.5 sezonuna girilmesi nedeniyle uygun bir teklif ile yönetim işi çözmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

Adil Demirbağ bu sezon Konyaspor formasıyla 10 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

25 yaşındaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu

1.85 boyundaki savunma oyuncusunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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