FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç oyuncularla toplantı yaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağız maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı idmanla başladı.

Başkan Ali Koç Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımımızla bir toplantı yaptı. Alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkan Ali Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.