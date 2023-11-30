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Dimitris Itoudis Real Madrid maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. haftasında Real Madrid'i uzatmalar sonunda 100-99 mağlup etti. Maçın ardından Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu. İşte Itoudis'in sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 23:50
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Dimitris Itoudis Real Madrid maçı sonrası konuştu

Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'i 100-99 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITOUDIS'İN SÖZLERİ:

İlk olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Tam olarak taraftarla birlikte kazandık. Aslında bütün istatistiklerden öte inançtan, mücadeleden bahsetmek lazım. Bunları istatistiklerde göremezsin. Bir arada kaldık. 14-15 sayıdan geri geldik. Vazgeçmedik. Kısa 5'le, uzun 5'le oynadık. Switch yaptık, yapmadık. Geri döndük. Real Madrid, en iyi takımdı, en iyi basketbolu oynuyorlardı, son şampiyon. Biz mağlubiyet serisinden gelmiştik. Sakatları geri döndürmek çok zordu. İnanmaya devam etti oyuncularım. Taraftarlar, desteklemeye devam etti ve bizi bu noktaya getirdiler. Sadece ummuyorum, inanıyorum ki bu galibiyet çok iyi gelecek. Özgüvenimiz sallantıdaydı ama geri döndük, geri döndük! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.

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