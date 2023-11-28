Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip ayrıldı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Sırp yıldız Dusan Tadic kaydetti.
Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezona bomba gibi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, sakatlık sorunuyla boğuşuyor.
Kanarya, yıldız futbolcular Fred, Becao ve Djiku'yu sakatlığa kurban verdi.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca Serdar Aziz, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln Henrique de sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
Çok sayıda oyuncusundan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan sarı-lacivertlilere Danimarka ekibiyle oynanacak mücadele öncesi kötü haber geldi.
FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI
Fenerbahçe'de sakatlık kervanına Ferdi Kadıoğlu da katıldı.
Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta bir sakatlık geçirdi.
Ferdi'nin dizine darbe aldığı ve Nordsjaelland maçına yetişemeyeceği öğrenildi.
MERT MÜLDÜR AVRUPA LİSTESİNDE YOK
Avrupa maçlarında Becao ve Djiku'nun sakatlığının ardından stoper ikilisini kurmakta zorlanan teknik direktör İsmail Kartal, bu kez de asıl mevkiisi sol bek olmayan bir ismi bu bölgede görevlendirmek zorunda kalacak.
Konferans Ligi listesine Samet ve Mert Müldür yazılmazken, Oosterwolde'nin partneri, 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek olacak.
Yusuf, Ludogorets ile oynanan son mücadelede ilk kez A Takım formasını giymişti.
Genç oyuncunun başarılı performansı İsmail Kartal'ı sevindirse de tecrübeli futbolcu perşembe günü asıl önemli kararı sağ bekte verecek.
Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta şans bulan Ferdi Kadıoğlu takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırmıştı.
Ancak milli futbolcunun, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanması tüm hesapları altüst etti.
Nordsjaelland karşısında Ferdi'den yararlanamayacak olan Kartal, perşembe gününe kadar yapılacak idmanlarda birkaç ismi sol bekte deneyecek.
İsmail Kartal'ın bu bölge için orta sahadan bir futbolcuya görev vermesi bekleniyor.