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Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlık sorunuyla boğuşan sarı-lacivertlilerde taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcu da Danimarka ekibi karşısında forma giyemeyecek. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:00
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Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Sırp yıldız Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Sezona bomba gibi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, sakatlık sorunuyla boğuşuyor.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Kanarya, yıldız futbolcular Fred, Becao ve Djiku'yu sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Serdar Aziz, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln Henrique de sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Çok sayıda oyuncusundan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan sarı-lacivertlilere Danimarka ekibiyle oynanacak mücadele öncesi kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI

Fenerbahçe'de sakatlık kervanına Ferdi Kadıoğlu da katıldı.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta bir sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Ferdi'nin dizine darbe aldığı ve Nordsjaelland maçına yetişemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

MERT MÜLDÜR AVRUPA LİSTESİNDE YOK

Avrupa maçlarında Becao ve Djiku'nun sakatlığının ardından stoper ikilisini kurmakta zorlanan teknik direktör İsmail Kartal, bu kez de asıl mevkiisi sol bek olmayan bir ismi bu bölgede görevlendirmek zorunda kalacak.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Konferans Ligi listesine Samet ve Mert Müldür yazılmazken, Oosterwolde'nin partneri, 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek olacak.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Yusuf, Ludogorets ile oynanan son mücadelede ilk kez A Takım formasını giymişti.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Genç oyuncunun başarılı performansı İsmail Kartal'ı sevindirse de tecrübeli futbolcu perşembe günü asıl önemli kararı sağ bekte verecek.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta şans bulan Ferdi Kadıoğlu takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırmıştı.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Ancak milli futbolcunun, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanması tüm hesapları altüst etti.

Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

Nordsjaelland karşısında Ferdi'den yararlanamayacak olan Kartal, perşembe gününe kadar yapılacak idmanlarda birkaç ismi sol bekte deneyecek.

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