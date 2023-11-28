Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı

MERT MÜLDÜR AVRUPA LİSTESİNDE YOK

Avrupa maçlarında Becao ve Djiku'nun sakatlığının ardından stoper ikilisini kurmakta zorlanan teknik direktör İsmail Kartal, bu kez de asıl mevkiisi sol bek olmayan bir ismi bu bölgede görevlendirmek zorunda kalacak.