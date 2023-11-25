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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Cengiz Ünder'le ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 13:59
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz beklentileri karşılayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Sakatlığını milli arada tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder, Karagümrük maçında görev bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Ancak teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli futbolcuyu ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Cengiz Ünder maçın gidişatına göre; ikinci yarı görev alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

26 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 müsabakada görev alabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Milli oyuncu bu maçlarda 1 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibince bonservisi alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Milli orta saha, sezon başında ise 15 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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