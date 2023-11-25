FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Karagümrük maçında...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Sarı-lacivertli takım, bu maçı da kazanarak liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu can sıkarken, iyileşen Cengiz Ünder'le ilgili teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İşte detaylar...
Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz beklentileri karşılayamadı.
Sakatlığını milli arada tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder, Karagümrük maçında görev bekliyor.
Ancak teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli futbolcuyu ilk 11'de başlatmayı düşünmüyor.
Cengiz Ünder maçın gidişatına göre; ikinci yarı görev alacak.
26 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 müsabakada görev alabildi.
Milli oyuncu bu maçlarda 1 asiste imzasını attı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.
Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti.
2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.
1 yıl sonra Roma'ya 14.25 milyon euro'ya imza atan Cengiz Ünder; sırasıyla Leicester City ve Marsilya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fransız ekibince bonservisi alındı.
Milli orta saha, sezon başında ise 15 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...