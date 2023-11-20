Edin Dzeko: Fenerbahçe’nin savaşçılarıyız

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, FB TV'ye konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki yıldız, şunları söyledi: "Her maç %100'ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da taraftarın desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor.

"SÜPER LİG ÇOK İYİ"

Türkiye Ligi de şu ana kadar gördüklerimi değerlendirirsem çok iyi bir lig. Burada her takım futbol oynamak istiyor. Geriden oyun kurmak istiyorlar. Bu, zaman zaman bazı zorluklar çıkarabiliyor. Pozitif olan şey şu ki, buradaki hocalar, takımlar bunu saha içerisinde uygulamaya ve futbol oynamaya çalışıyorlar. Takımda şu an pozitif bir hava var. Herkes inanıyor. Zor anlar olacaktır, hatalar olacaktır ama birlikte olmalıyız."