TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.
Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde dikkatleri üzerine çekmişti.
Transfer edilen isimlerle güçlü bir kadro kuran sarı-lacivertliler, ocak ayında da takviye yapacak.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a liderlik koltuğunu 11. haftada kaptırmıştı.
Ancak sarı-kırmızılıların son olarak Hatayspor'a mağlup olması, Kanarya'ya yaradı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 1 puanla döndü ve koltuğu geri aldı.
Yönetim ise koltuğun bir daha devredilmesini istemiyor.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yoğun çaba sarf ettiği isme yeniden yönelebilir.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in The Mirror'dan derlediği haberde; İngiliz devi Arsenal'de forma giyen yıldız orta saha Jorginho'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertli ekip daha önce ilgilendiği oyuncu için rotasını yeniden çevirebilir.
Ancak haberde Jorginho'nun sözleşmesindeki bir maddeye dikkat çekiliyor.
Arsenal yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon maddesini devreye sokabilir.
Londra ekibinin opsiyonu kullanmaması durumunda kurmayların harekete geçmesi bekleniyor.
İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den Arsenal'e 11.3 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Tecrübeli futbolcu Arsenal formasını toplamda 30 kez giydi.
Bu mücadelelerde 1 asiste imza attı.
31 yaşındaki ön liberonun bonservis değeri 15 milyon euro olarak biliniyor.