Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı. Kadrosunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Jorginho'yu listesinde tutmaya devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın transferini çok istediği İtalyan yıldız için bekleyişe geçildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 19:41
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde dikkatleri üzerine çekmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Transfer edilen isimlerle güçlü bir kadro kuran sarı-lacivertliler, ocak ayında da takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a liderlik koltuğunu 11. haftada kaptırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Ancak sarı-kırmızılıların son olarak Hatayspor'a mağlup olması, Kanarya'ya yaradı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 1 puanla döndü ve koltuğu geri aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Yönetim ise koltuğun bir daha devredilmesini istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yoğun çaba sarf ettiği isme yeniden yönelebilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in The Mirror'dan derlediği haberde; İngiliz devi Arsenal'de forma giyen yıldız orta saha Jorginho'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Sarı-lacivertli ekip daha önce ilgilendiği oyuncu için rotasını yeniden çevirebilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Ancak haberde Jorginho'nun sözleşmesindeki bir maddeye dikkat çekiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Arsenal yıldız oyuncunun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon maddesini devreye sokabilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

Londra ekibinin opsiyonu kullanmaması durumunda kurmayların harekete geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Jorginho bekleyişi! Ocak ayında...

İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den Arsenal'e 11.3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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