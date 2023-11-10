TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 4. maçında Ludogorets deplasmanına konuk oldu.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 4. maçında Ludogorets deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler rakibine 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Bulgar ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jakub Piotrowski ve 90+2. dakikada Rwan Cruz kaydetti.
Bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
Ludogorets ise puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer aldı.
Ligde aldığı Trabzonspor yenilgisinin ardından Avrupa'da da Ludogorets'e mağlup olan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Yönetim, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler 6 numara transferine çevrildi.
Kanarya sezon başında da bu bölgeye takviye yapmak istemiş ancak 6 numara transferi gerçekleşmemişti.
Ara transfer döneminde mutlaka 6 numara takviyesi yapmak isteyen yönetimden flaş bir hamle geldi.
SALİH ÖZCAN HAMLESİ
6 numara arayışında olan Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'a talip oldu.
Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada yaşanan sıkıntı, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi radarına almasını sağladı.
Ocak ayında, Alman devinin orta saha oyuncusu için girişim yapılacak.
Salih Özcan sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
"GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ"
Sarı-kırmızılıların kendisine teklif yaptığını doğrulayan milli futbolcu, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan bir teklif geldi. Menajerimi aradılar. Galatasaray çok ama çok büyük bir kulüp. Ancak, tamamen sezona odaklanmış durumdayım ve Dortmund ile hala 3 yıllık kontratım var. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz ama dediğim gibi, şu anda tamamen Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.
Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 10 maçta süre aldı.
25 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Salih'in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.