Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona iddialı bir kadroyla giriş yapan ve çıktığı ilk 19 resmi maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde çevrildi. Ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcuyu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 18:22
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Ludogorets ise puanını 6'ya yükselterek 3. sırada yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Ligde aldığı Trabzonspor yenilgisinin ardından Avrupa'da da Ludogorets'e mağlup olan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Yönetim, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler 6 numara transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Kanarya sezon başında da bu bölgeye takviye yapmak istemiş ancak 6 numara transferi gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Ara transfer döneminde mutlaka 6 numara takviyesi yapmak isteyen yönetimden flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

SALİH ÖZCAN HAMLESİ

6 numara arayışında olan Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'a talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada yaşanan sıkıntı, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi radarına almasını sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Ocak ayında, Alman devinin orta saha oyuncusu için girişim yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Salih Özcan sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

"GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ"

Sarı-kırmızılıların kendisine teklif yaptığını doğrulayan milli futbolcu, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan bir teklif geldi. Menajerimi aradılar. Galatasaray çok ama çok büyük bir kulüp. Ancak, tamamen sezona odaklanmış durumdayım ve Dortmund ile hala 3 yıllık kontratım var. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz ama dediğim gibi, şu anda tamamen Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 10 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

25 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak

Salih'in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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