Haberler Fenerbahçe Saran'dan destek

Saran'dan destek

Başkan Ali Koç'un TFF yönetimine kazan kaldırması camiayı da hareketlendirdi. Eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, yönetime tam destek verdi. Saran, "Aleyhimize verilen yanlış kararların ödüllendirildiği bir hakem organizasyonuyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar başkan ve yönetimimizin arkasındayız. Kamuoyu Fenerbahçe'nin kararlılığından zerre kadar şüphe etmemelidir" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Saran'dan destek
Başkan Ali Koç'un TFF yönetimine kazan kaldırması camiayı da hareketlendirdi. Eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, yönetime tam destek verdi. Saran, "Aleyhimize verilen yanlış kararların ödüllendirildiği bir hakem organizasyonuyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar başkan ve yönetimimizin arkasındayız. Kamuoyu Fenerbahçe'nin kararlılığından zerre kadar şüphe etmemelidir" dedi.
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