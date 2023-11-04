DİĞER
Saran'dan destek
Başkan Ali Koç'un TFF yönetimine kazan kaldırması camiayı da hareketlendirdi. Eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, yönetime tam destek verdi. Saran, "Aleyhimize verilen yanlış kararların ödüllendirildiği bir hakem organizasyonuyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar başkan ve yönetimimizin arkasındayız. Kamuoyu Fenerbahçe'nin kararlılığından zerre kadar şüphe etmemelidir" dedi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.