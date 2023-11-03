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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dyshawn Pierre'in son durumu açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Olympiakos ile oynanan maçta sakatlık geçiren Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre’nin sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması belirlendiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 11:58
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dyshawn Pierre'in son durumu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maçta sakatlanan Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'nin sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması belirlendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü oynanan Olympiakos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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