Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanlarda yaşanılan sakatlık sorunlarının ardından yönetim transfer için kolları sıvadı. Kanarya'da özellikle stoper mevkisinde sorun çekmemek adına gündeme flaş bir isim geldi. Ayrıca sarı-lacivertliler bu yıldızın yanı sıra 3 isimle daha yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası yönetim transfer için düğmeye bastı.

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TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat...

TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu isimlerden bazıları ciddi sakatlıklar yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan Nino'nun sözleşmesi 2024 yılı sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

49 maçta forma giyen Sambacı, 5 gol atarken 2 da asist yaptı. Diz sakatlığı yaşayan tecrübeli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Stoper krizine çözüm bulundu! İspanyol devinin yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka isim CSKA Moskova'da top koşturan Willyan Rocha.

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