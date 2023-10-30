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İlk yarıda sinirler gerildi

Pendiksporlu Welinton ile Osayi Samuel arasındaki pozisyonda sinirler gerildi. İki oyuncu da bu pozisyonun ardından yerde kalırken, Pendikspor kalecisi Erdem ile İrfan Can Kahveci arasında da sözlü bir diyalog yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, yaşananları yakından takip etti ve sonunda Osayi- Samuel ile İbrahim Akdağ'a sarı kart gösterdi. Bitigen, diğer isimleri ise uyardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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İlk yarıda sinirler gerildi
Pendiksporlu Welinton ile Osayi Samuel arasındaki pozisyonda sinirler gerildi. İki oyuncu da bu pozisyonun ardından yerde kalırken, Pendikspor kalecisi Erdem ile İrfan Can Kahveci arasında da sözlü bir diyalog yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, yaşananları yakından takip etti ve sonunda Osayi- Samuel ile İbrahim Akdağ'a sarı kart gösterdi. Bitigen, diğer isimleri ise uyardı.
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