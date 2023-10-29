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Cengiz Ünder'den yabancı takım arkadaşlarına 100. yıl jesti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Cumhuriyetimizin 100. yılında yabancı takım arkadaşlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının ingilizcesini hediye etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 16:54
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Cengiz Ünder'den yabancı takım arkadaşlarına 100. yıl jesti

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yabancı takım arkadaşlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının İngilizcesini hediye etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Cengiz Ünder, şu ifadeleri kullandı:

Canım Atam, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde, ülkemiz için verdiğin mücadeleyi senin sözlerinle takım arkadaşlarıma anlatmak istedim. Nutuk sayesinde seni daha iyi tanımaları en büyük arzum. Mirasının yılmaz bekçileriyiz, sonsuza dek Cumhuriyet!

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