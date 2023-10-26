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İrfan Can 'dalya' diyecek

Sarı-lacivertli takımda dördüncü sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, bugün Ludogorets'e karşı oynaması halinde Fenerbahçe'deki 100. maçına çıkacak ve dalya diyecek. Fenerbahçe kariyerinde oynadığı 99 maçta toplamda 5 bin 915 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. 2021-22 sezonunun devre arasında transfer edilen İrfan Can, Fenerbahçe'de 1 kupa kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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İrfan Can 'dalya' diyecek
Sarı-lacivertli takımda dördüncü sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, bugün Ludogorets'e karşı oynaması halinde Fenerbahçe'deki 100. maçına çıkacak ve dalya diyecek. Fenerbahçe kariyerinde oynadığı 99 maçta toplamda 5 bin 915 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. 2021-22 sezonunun devre arasında transfer edilen İrfan Can, Fenerbahçe'de 1 kupa kazandı.
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