Fenerbahçe'de Edin Dzeko gollerine devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 3 lig maçında gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersekli forvet, Hatayspor karşısında 39. dakikada takımın 3. golünü kaydeden isim oldu.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 9 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 75. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.