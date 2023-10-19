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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismine Brezilya'dan talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 08:05
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Bolavip'in haberine göre; Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri olarak kabul edilen tecrübeli futbolcuya talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Oyuncuyu Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Bu sezon 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 270 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın deneyimli yıldızına Brezilya'dan talip çıktı!

1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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