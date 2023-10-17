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Fenerbahçe Beko 83-69 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı özet izle

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko evinde Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 83-69 kazanmayı başardı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 22:03 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 22:16
Fenerbahçe Beko 83-69 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı özet izle

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 3. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk) hakem üçlüsü yönetti.

Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, rakibini 83-69 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında 19 Ekim Perşembe günü 20.45'te Asvel!i yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 27-9 PANATHINAIKOS

2. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 43-28 PANATHINAIKOS

3. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 67-45 PANATHINAIKOS

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 83-69 PANATHINAIKOS

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