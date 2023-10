TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ayrılık açıklaması! Devre arasında...

"İRFAN CAN ŞU ANDA İYİ GİDİYOR"

İrfan Can Kahveci'nin iyi bir performans sergilediğini kaydeden Kartal, "Futbolcular, benim onlara karşı ne kadar samimi olduğumu biliyor. İrfan Can konusu da bu şekilde. Bazı oyunculara ekstra çalışman lazım diyorum. İrfan Can şu anda iyi gidiyor ve böyle gitsin. 8 ve 10 numarada da oynuyor. Cengiz Ünder ve Emre Mor sakatlığını atlatıp gelsin, takımı zorlasın ondan sonra İrfan Can'ın nerede oynayacağına bakalım. Burada ben zorlanacağım. Keşke hepsi sağlıklı olsa da ben zorlansam" diye konuştu.