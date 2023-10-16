TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ayrılık açıklaması! Devre arasında...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda gündeme birçok konuda açıklamalarda bulunan Kartal, 4 kupayı da kazanmak istediklerini dile getirdi. Henüz hiçbir şey başarmadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, sergiledikleri üstün performansı kupalarla taçlandırmak istediklerini belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda gündeme birçok konuda açıklamalarda bulunan Kartal, 4 kupayı da kazanmak istediklerini dile getirdi. Henüz hiçbir şey başarmadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, sergiledikleri üstün performansı kupalarla taçlandırmak istediklerini belirtti.
A Milli Futbol Takımı'nın performansı hakkında konuşan Kartal, "Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Hedefine odaklanmış, forma için emek veren, formaya saygı duyan, çok yetenekli bir ekip oluştu. Takım ruhuyla bu potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koydular. Hedef EURO 2024'te başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha da iyi yerlere gitmek. İnanıyorum bunu yapacağız" diye konuştu.
"4 KUPAYA DA TALİBİZ"
Sarı-lacivertli ekibin bu zamana kadar olan başarısının iletişime dayalı olduğunun altını çizen Kartal, "Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. Her zaman oyuncularıma 10'da 10'u, 15'te 15'i unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Hepsi de bunun farkına vardı. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez. Antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız, o kadar antrenörsünüzdür. Futbolcunuzu inandırmazsanız, tatlı rekabet olmazsa, adalet olmazsa, bu başarı zaten olmaz. Biz, şu ana kadar iyi çalışıp bugüne geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.