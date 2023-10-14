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FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Sebastian Szymanski adından bahsettirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte kariyer sezonlarından birini geçiren Polonyalı yıldız futbolcu, ülkesinin Faroe Adaları'na konuk olduğu maçta ortaya koyduğu pozitif oyunla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla yüzleri güldürürken, piyasa değerini de her geçen gün artırıyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Sarı-lacivertli formayla harika bir sezon başlangıcı yapan Polonyalı yıldız, bu performansını milli takıma da yansıtmış durumda…

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Polonya'nın Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Faroe Adaları'na konuk olduğu karşılaşmada muhteşem bir oyun ortaya koyan Sebastian, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Polonya maçı 2-0 kazanırken, gollerini birini atan Sebastian Szymanski, 59 dakika oyunda kalmasına rağmen sahanın en iyi ismiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Kendisini takip etmeye gelen Avrupa devlerinin scoutlarına bol bol notlar aldıran Szymanski, ortaya koyduğu oyunla da takdir kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

İtalyan ekibi Napoli ve İngiliz devi Manchester United tarafından takip edilen 24 yaşındaki oyuncu, Liverpool ile Milan'ın da radarına takıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Szymanski, sezon başında 9 milyon 750 bin euroya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Fenerbahçe, sezon başında 9.75 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Transfer olduğu andan itibaren sarı-lacivertli forma altında izleyenleri mest eden 24 yaşındaki futbolcu majör liglerin yakın takibinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Polonyalı futbolcu Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 16 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

Çıktığı müsabakalarda 8 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

4 de asist katkısında bulundu.

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