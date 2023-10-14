FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski gözlem altında!

F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla yüzleri güldürürken, piyasa değerini de her geçen gün artırıyor.
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F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla yüzleri güldürürken, piyasa değerini de her geçen gün artırıyor.
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Sarı-lacivertli formayla harika bir sezon başlangıcı yapan Polonyalı yıldız, bu performansını milli takıma da yansıtmış durumda…
Polonya'nın Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Faroe Adaları'na konuk olduğu karşılaşmada muhteşem bir oyun ortaya koyan Sebastian, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Polonya maçı 2-0 kazanırken, gollerini birini atan Sebastian Szymanski, 59 dakika oyunda kalmasına rağmen sahanın en iyi ismiydi.
Kendisini takip etmeye gelen Avrupa devlerinin scoutlarına bol bol notlar aldıran Szymanski, ortaya koyduğu oyunla da takdir kazandı.
İtalyan ekibi Napoli ve İngiliz devi Manchester United tarafından takip edilen 24 yaşındaki oyuncu, Liverpool ile Milan'ın da radarına takıldı.
Szymanski, sezon başında 9 milyon 750 bin euroya geldi.
Fenerbahçe, sezon başında 9.75 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.
Transfer olduğu andan itibaren sarı-lacivertli forma altında izleyenleri mest eden 24 yaşındaki futbolcu majör liglerin yakın takibinde.
Polonyalı futbolcu Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 16 karşılaşmaya çıktı.
Çıktığı müsabakalarda 8 gol kaydetti.
4 de asist katkısında bulundu.
Sezon başında takıma katılan Sebastian Szymanski henüz 16 maça çıkmasına rağmen şimdiden Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelmiş durumda.