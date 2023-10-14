Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Eski Galatasaraylı...

Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
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GÖZLER ARA TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler yavaş yavaş ocak ayına çevrildi.
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamaları hazırladı.
Sarı lacivertli teknik ekip, bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek.
Aynı zamanda menajerlerin teklif ettiği futbolcular takip altına alınacak.
Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da 1 numaralı transfer hedefi orta saha olacak.
Takımdan genel anlamda memnun olan İsmail Kartal, 3 kulvarda yarışacak olmasından ötürü rotasyonlu kadro kurmak için 6 numara transferine büyük önem veriyor.
Ara transferde ön libero transferi yapacak olan Fenerbahçe, Hull City'de forma giyen Jean Michael Seri'nin peşine düştü.
Championship takımıyla ilk temasın kurulduğu ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
32 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızın da sarı-lacivertli ekibe gelmeye hazır olduğu kaydedildi.
Seri, 2019-2020'de kiralık oynadığı Galatasaray'da 37 maçta forma giymiş ve 2 gol atıp 4 asist yapmıştı.
Seri'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun Hull City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ön libero ve merkez orta sahada görev yapan oyuncunun piyasa değeri 1,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.