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Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Eski Galatasaraylı...

Sezona flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisini 16 maça çıkardı. İsmail Kartal ve yeni transferlerin uyumu yönetimi memnun ederken gözler ara transfer dönemine çevrildi. 3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya kadroyu genişletmek için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler eski Galatasaraylı yıldız oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Teknik Direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamaları hazırladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Sarı lacivertli teknik ekip, bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Aynı zamanda menajerlerin teklif ettiği futbolcular takip altına alınacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da 1 numaralı transfer hedefi orta saha olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Takımdan genel anlamda memnun olan İsmail Kartal, 3 kulvarda yarışacak olmasından ötürü rotasyonlu kadro kurmak için 6 numara transferine büyük önem veriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Ara transferde ön libero transferi yapacak olan Fenerbahçe, Hull City'de forma giyen Jean Michael Seri'nin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Championship takımıyla ilk temasın kurulduğu ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

32 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızın da sarı-lacivertli ekibe gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Seri, 2019-2020'de kiralık oynadığı Galatasaray'da 37 maçta forma giymiş ve 2 gol atıp 4 asist yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Seri'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya büyük bomba! Eski Galatasaraylı...

Deneyimli orta saha oyuncusunun Hull City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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