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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon devre arasında Parma'dan transfer edilen ve sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jayden Oosterwolde, bu sezon adeta şaha kalktı. 2023/24 sezonunda sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı sol bekle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 18:55 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 18:58
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezona bambaşka bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Lig ve Avrupa'da çıktığı 16 resmi maçın tamamını kazanan Kanarya, özellikle yeni transferlerinden aldığı katkıyla dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Sezon başında Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla takdir topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Fenerbahçe'de bu sezon dikkatleri üzerine çeken isimlerin başındaysa Jayden Oosterwolde geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Geçtiğimiz ocak ayında Parma'da 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hollandalı futbolcu, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

22 yaşındaki sol bek, 2023/24 sezonuna bambaşka bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri olmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Sergilediği oyunlla dikkatleri çeken Oosterwolde'yi Avrupa'nın önemli kulüpleri radarına aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

İyi bir performans ortaya koyan Hollandalı sol beki Premier Lig'den iki takımın takip ettiği ve sezon sonuna kadar izleyecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

Hollandalı futbolcu, 1 gollük bir katkı sağladı.

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