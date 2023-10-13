FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Oosterwolde için bomba iddia! İki Premier Lig ekibi...

İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezona bambaşka bir giriş yaptı.
Lig ve Avrupa'da çıktığı 16 resmi maçın tamamını kazanan Kanarya, özellikle yeni transferlerinden aldığı katkıyla dikkat çekti.
Sezon başında Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla takdir topladı.
Fenerbahçe'de bu sezon dikkatleri üzerine çeken isimlerin başındaysa Jayden Oosterwolde geliyor.
Geçtiğimiz ocak ayında Parma'da 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hollandalı futbolcu, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
22 yaşındaki sol bek, 2023/24 sezonuna bambaşka bir giriş yaptı.
Bulduğu forma şansını iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri olmayı başardı.
Sergilediği oyunlla dikkatleri çeken Oosterwolde'yi Avrupa'nın önemli kulüpleri radarına aldı.
İyi bir performans ortaya koyan Hollandalı sol beki Premier Lig'den iki takımın takip ettiği ve sezon sonuna kadar izleyecekleri belirtildi.
Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.
Hollandalı futbolcu, 1 gollük bir katkı sağladı.
Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.