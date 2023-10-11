Haberler Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

2021-2022 sezonunun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz yıllar sonra sarı lacivertli kulüpten ayrılma sebebini açıkladı. İşte Beyaz'ın çarpıcı açıklamaları... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:45
Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Bu sezon Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'deki ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

beINSports'un sorularını yanıtlayan genç futbolcu, Fenerbahçe'de altyapıdan A takıma çıkışını ve Comolli ile aralarında geçen diyaloğu ilk kez anlattı. Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılma nedenini de ilk kez anlattı.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

"ALMANYA'DAN TEKLİF GELMİŞTİ"

Ben daha önce konuşabilirdim ama futbolda sahada güçlü oluyorsunuz. Sahada güçlü olduğunuzda saha dışında daha rahat konuşabiliyorsunuz. Şu an hala kendimi çok iyi hissetmiyorum ama yaklaşıyor. Bir hayalle gidiyorsunuz. O hayali dünyanın en iyi takıma gelse de engelleyemez.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

14 yaşındaydım ve 15 yaşında profesyonel sözleşme imzalaybiliyordum. Bana o dönemde Almanya'nın büyük kulüplerinden birinden teklif gelmişti. Bu süreçte ailem Avrupa'ya gitmemin kişisel gelişimim açısından iyi olacağını düşünmüştü. Sonrasında bu teklifi reddetikten sonra Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladım.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

"AĞLAYACAKTIM! BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ"

Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ederim benim üzerimde çok durdu. Yeni yönetimle birlikte yabancı bir sportif direktör geldi. Yaşadıklarımı biraz olsun insanlar anlasın istiyorum. O yaşta bunları yaşayıp böyle bir karar vermek kolay değil.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Yönetim değiştikten sonra bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Ali Koç bizi çağırdı. Gayet iyi bir görüşme gerçekleşti. Eski yönetimden A takımda olacağıma dair söylentiler vardı. A takımla idmanlara başlayabileceğim söylenmişti. Bu olmadı. Gelen sportif direktör bunu istemedi. Sonrasında kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmiştik.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

O kadar ofansif bir yaklaşımı vardı ki o zaman çok üzülmüştüm, ağlamaya yaklaşmıştım. Ben kendisiyle görüşmüştüm. Beni çok etkilemişti.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

"MİLLİ TAKIMDAN DÖNÜŞTE 1 HAFTA A TAKIMA DAVET EDİLMEDİM"

Altyapıya gittiğimde oraya da yabancı bir altyapı sorumlusu gelmişti. Altyapıda maçları oynuyorum maç sonunda bana gelip çok saçma eleştirilerde bulunuyordu. İspanya'dan bir kulübün hocalarının benim hakkımda "Çok kötü bir oyuncu. Çok kötü bir maç çıkardı." demişler. Bana psikolojik bir baskı yapmaya çalıştı. Anlayamadım.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Bir milli takım kampına gidecektim. Amerika kampıydı. A takıma çıkacağımı söylediler. Mehmet Yıldırım bana 'Ömer bu iyi bir şans senin için. Senin hep gelmeni isterim ama A takıma çık" dedi.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Sonrasında evime döndüm ve 1 hafta boyunca çağrılmadım. Fenerbahçe A takımına çağrılmadım. Ersun Yanal görevdeydi ama bana burada Ersun hocanın verdiği bir sözle gelinmemişti. Altyapıdaki oyuncular yeni yeni çıkmaya başlamıştık. Antrenmanlara daha çok yardımcı oluyorduk.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

"EROL HOCA OYUNDAN ÇIKARTIR KORKUSUYLA OYNUYORDUM"

O senenin ardından Emre (Belözoğlu) ağabey beni çağırdı ve odamın hazır olduğunu söyledi. Güzel bir sezon geçti. Sezon sonu sözleşmemin bitimine 1 yıl kalmıştı. İlk 11'e hazırlanabileceğimi düşünmüyordum ama hazırlanabileceğimi düşünüyordum. Altyapıdan çıkmış imajını yaşıyordum. Buna hep karşıydım. Hazırlık maçı oynuyoruz 5 dakika 10 dakika sonradan girersem...

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Fenerbahçe şampiyonluğa oynayacaktı evet ama bu yönetilebilirdi. Kupa maçlarında oynuyordum ilk yarıda hoca çıkartabilir korkusuyla oynuyordum.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Genç oyuncuyuz anlayabiliyorum hocayı ama Fenerbahçe bu maçları kazanabilirdi. Oyundan çıkınca umutlarım tükenmeye başladı. Sonrasında gitmem gerektiğini düşündüm. Yeni bir tecrübe yaşamak istedim çünkü boğulmuştum.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

Benden önce çıkmış bir altyapı oyuncusu yoktu. Bir Arda Güler örneği yoktu. Bu süreç beni çok yorduktan sonra ayrılmaya karar verdim.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı!

"FENERBAHÇE TARAFTARINA KIRGINLIĞIM VAR"

Başkan bana hep iyi davrandı. çok saygı duyuyorum çok teşekkür ediyorum. Sportif direktörün bana davranışları sonrasında her sorunumu halletmişti. Sonrasında yaşananlar bir bir artınca ayrılmaya karar verdim. Devre arasında kadro dışı kalmıştım. Her zaman Fenerbahçeli'yim. Futbolun profesyonel olduğunu biliyorum ama Fenerbahçeli'yim.

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