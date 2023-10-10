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Livakovic gol yemeyi unuttu

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakiplerine sadece 3 isabetli şut imkanı verirken Hırvat kaleci bu şutlarda rakiplerine gol izni tanımadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Livakovic gol yemeyi unuttu
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakiplerine sadece 3 isabetli şut imkanı verirken Hırvat kaleci bu şutlarda rakiplerine gol izni tanımadı.
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