Haberler Fenerbahçe KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile kritik bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada heyecan dorukta. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe'de 2 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 12:31
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

41. RANDEVU

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 102 gol atarken, Kasımpaşa da 37 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda 6-0, evinde ise 5-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 6 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 15 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de de 7 maç oynayan İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 15 maçlık galibiyet serisi elde etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe'nin dış sahadaki maçlarda savunma performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 3 müsabakaya çıktı. Samsunspor (0-2), MKE Ankaragücü (0-1) ve Alanyaspor (0-1) ile karşılaşan Fenerbahçe, 3 maçı da kazanırken rakiplerine gol şansı tanımadı. Avrupa Konferans Ligi'nde dış sahada 4 mücadeleye çıkan Kanarya, kalesinde sadece 1 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon ile 2016-2017 sezonunda 5-1'lik galibiyete imza atarken; 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
TÜRKİYE TUNUS MAÇI CANLI İZLE | A Milli Erkek Voleybol TakımI Türkiye Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? MAÇ DETAYLARI
Ekremci medyada Akşener'e satır satır hakaret! İYİ Partililere 'geri zekalı' göndermesi: Oyları eriyor, hayal görüyorlar
F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Tribünde izleyecekler
Çarpıcı sözler! "Buruk'u kutlamak istiyorum"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kasımpaşa - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu
Batshuayi'nin alternatifi bulundu! İşte o isim
TOKİ İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023 İlk Evim TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
FATİH SU KESİNTİSİ - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı Beşiktaş - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı 12:16
Kasımpaşa - F.Bahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:02
Nuri Şahin'in TFF'yi reddetme nedeni ortaya çıktı! Nuri Şahin'in TFF'yi reddetme nedeni ortaya çıktı! 11:55
Altay - Ümraniyespor maçı ne zaman? Altay - Ümraniyespor maçı ne zaman? 11:37
Boluspor - Göztepe maçı ne zaman? Boluspor - Göztepe maçı ne zaman? 11:32
Adanaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Adanaspor - Giresunspor maçı ne zaman? 11:27
Daha Eski
Batshuayi'nin alternatifi bulundu! İşte o isim Batshuayi'nin alternatifi bulundu! İşte o isim 11:23
Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman? 11:23
Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman? Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman? 11:08
Monza - Salernitana maçı saat kaçta? Monza - Salernitana maçı saat kaçta? 10:44
Beşiktaş'tan Terim bombası! Dev bütçe verildi Beşiktaş'tan Terim bombası! Dev bütçe verildi 10:33
F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Tribünde izleyecekler F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Tribünde izleyecekler 10:26