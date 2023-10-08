Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o müdahale

Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken 45+2. dakikada Edin Dzeko ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyon sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterirken, Kasımpaşalı futbolcular bu karara itiraz etti.
Penaltı atışı için topun başına geçen Tadic skoru 2-0'a getirirken Mete Kalkavan gol sonrası ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı.
İŞTE O POZİSYON:
NOT: Görüntüler beIN SPORTS'dan alınmıştır.