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Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o müdahale

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı lacivertli ekipte Edin Dzeko yerde kaldı, maçın hakemi Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 20:40
Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o müdahale

Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken 45+2. dakikada Edin Dzeko ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyon sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterirken, Kasımpaşalı futbolcular bu karara itiraz etti.

Penaltı atışı için topun başına geçen Tadic skoru 2-0'a getirirken Mete Kalkavan gol sonrası ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı.

İŞTE O POZİSYON:

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'dan alınmıştır.

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