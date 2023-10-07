Üç puanla döndü

Avrupa basını, F.Bahçe'nin galibiyetine geniş yer ayırdı. BBC, "Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı deplasmanda yendi ve grupta liderliğe yükseldi" satırlarına imza attı. Sarı-lacivertlilerin etkileyici bir oyun ortaya koyduğu vurgulandı.
Avrupabasını, F.Bahçe'nin galibiyetine geniş yer ayırdı. BBC, "Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı deplasmanda yendi ve grupta liderliğe yükseldi" satırlarına imza attı. Sarı-lacivertlilerin etkileyici bir oyun ortaya koyduğu vurgulandı.