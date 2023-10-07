Haberler Fenerbahçe Üç puanla döndü

Üç puanla döndü

Avrupa basını, F.Bahçe'nin galibiyetine geniş yer ayırdı. BBC, "Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı deplasmanda yendi ve grupta liderliğe yükseldi" satırlarına imza attı. Sarı-lacivertlilerin etkileyici bir oyun ortaya koyduğu vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Üç puanla döndü
Avrupa basını, F.Bahçe'nin galibiyetine geniş yer ayırdı. BBC, "Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı deplasmanda yendi ve grupta liderliğe yükseldi" satırlarına imza attı. Sarı-lacivertlilerin etkileyici bir oyun ortaya koyduğu vurgulandı.
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