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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Hem Süper Lig hem de Avrupa'da istikrarlı sonuçlar alan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi geldi. Sarı-lacivertlilerin listesindeki Jorginho ile o takımın ilgilenmediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 09:47 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 10:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerin hedefinde Jorginho var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Öte yandan İtalyan yıldızla, Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Brezilya basını, ocak ayında Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Jorginho'yla Sao Paulo'nun ilgilenmediğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Haberde; "Sao Paulo'nun böyle bir düşüncesi yok. Fenerbahçe ilgileniyor" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Arsenal formasıyla bu sezon 7 müsabakaya çıktı ancak skor üretemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Yıldız ismin, Londra temsilcisi ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

JORGINHO KİMDİR?

Jorginho, 20 Aralık 1991 tarihinde Brezilya'nın Imbituba kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Futbola profesyonel olarak İtalya'da Verona altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Ocak 2014'te Hellas Verona'dan Napoli'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Burada 4.5 yıl forma giyen Jorginho, 2018 yazında Chelsea'ye 57 milyon euro'ya imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Ocak 2023'te Chelsea'den 11.3 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'in yolunu tuttu.

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