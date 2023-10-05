FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Jorginho müjdesi! O takım ilgilenmiyor

Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig ve Avrupa'da başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerin hedefinde Jorginho var.
Öte yandan İtalyan yıldızla, Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da ilgilendiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Brezilya basını, ocak ayında Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Jorginho'yla Sao Paulo'nun ilgilenmediğini duyurdu.
Haberde; "Sao Paulo'nun böyle bir düşüncesi yok. Fenerbahçe ilgileniyor" ifadeleri yer aldı.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Arsenal formasıyla bu sezon 7 müsabakaya çıktı ancak skor üretemedi.
Yıldız ismin, Londra temsilcisi ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
JORGINHO KİMDİR?
Jorginho, 20 Aralık 1991 tarihinde Brezilya'nın Imbituba kentinde dünyaya geldi.
Futbola profesyonel olarak İtalya'da Verona altyapısında başladı.
Ocak 2014'te Hellas Verona'dan Napoli'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Burada 4.5 yıl forma giyen Jorginho, 2018 yazında Chelsea'ye 57 milyon euro'ya imza attı.
Ocak 2023'te Chelsea'den 11.3 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'in yolunu tuttu.
Orta sahada forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...