Haberler Fenerbahçe En zoru Szymanski'ydi

En zoru Szymanski'ydi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir programda bomba açıklamalar yaptı. Transferle ilgili bilgiler veren Koç, hakemler ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
En zoru Szymanski'ydi

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, katıldığı TV programında takımın parlayan yıldızı Szymanski transferiyle ilgili G.Saray ayrıntılarını açıkladı. Koç, "En zor transfer Sebastian Szymanski oldu. Fiyat arttıkça arttı. Başka bir rakibimiz transferin onların lehine olması için sert topa girdi. Sonra öğrendik ki bir rakibimiz oyuncu tatildeyken sessiz sedasız İstanbul'a getirmiş, tesise getirmiş sonra tatile dönmüş. 1,5-2 milyon fazlaya geldi, iyi ki de geldi" diye konuştu. Dusan Tadic'in transferinden de çok memnun olduklarını kaydeden Koç, "Tadic hiç hesapta yoktu. Jilet gibi bir adam çıktı karşımıza. Çok etkilendik" dedi.

BAŞKAN KOÇ'TAN SATIRBAŞLARI

Transferi erken bitirdik. Burada üç kişinin başarısı var; Selahattin Baki, Mario Branco ve Okan Özkan.

Fred için İngiltere'den telefon geldi, "Fred'i isterseniz hemen gelin" diye. Valiz bile hazırlamadan gittik.

Çok isteyip de alamadığımız Rade Krunic var. Mesela geçmiş hatalarımdan biri Balkan kökenli futbolculara odaklanmamam.

7 haftada çok garip pozisyonlar yaşadık. Neredeyse her maçta skora etki edecek hatalar yaşadık.

İzmir gruplaşması gibi bir şey var hakem camiasında. Burada Ahmet İbanoğlu var, Tolga Özkalfa var, Ünsal Çimen var, Alper Ulusoy var.

Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler ve Serkan Tokat titizlikle bakılması gereken isimler.

Hakem atamalarında kesinlikle manipülasyon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler.

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