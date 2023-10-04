Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Krunic transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı!

Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Takıma yeni katılan transferlerle alakalı değerlendirmeler yapan Ali Koç, Krunic transferinin neden gerçekleşmediğine dair de çarpıcı ifadeler kullanırken Sebastian Syzmanski ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

TADIC, SZYMANSKI TRANSFERLERİ

Ali Koç: "Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Blanco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. 'Böyle bir imkan var' dedi. Ben de 'Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık' dedim. 'Bu fırsatı kaçıramayız' diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu.

SZYMANSKI, G.SARAY, F.BAHÇE

Ali Koç: "Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5 - 2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi.

Ali Koç: "Fred transferi için 'İstiyorsanız, hemen İngiltere'ye gelin' dediler. Valiz bile hazırlanmadan İngiltere'ye gidildi.

"KRUNIC'İ ÇOK ALMAK İSTEDİK!"

Ali Koç: "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi. Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu hatam! Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var.

Ali Koç: "Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail Hoca'ya da teşekkür ederim, çok kısa sürede etkisini gösterdi. Oyuncularla iletişimi beni çok etkiliyor."