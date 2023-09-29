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Fenerbahçe'den Panathinaikos'a giden Arao performansıyla alkış topladı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Arao, performansıyla alkış topluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 11:46
Fenerbahçe'den Panathinaikos'a giden Arao performansıyla alkış topladı

Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a bonservisiyle gönderdiği Willian Arao, Yunanistan'daki performansıyla büyük övgü alıyor.

Sport24'ten Kostas Goulis yazısında Asteras Tripolis karşılaşmasında Arao'nun etkinliğini överken, "Willian Arao hem Panathinaikos'un orta sahasını hem de ligin dengelerini değiştirmeye gelmiş" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında akıl dolu bir golle takımını öne geçiren Arao'nun rakip orta saha oyuncularını kaptığı toplarla adeta 'yuttuğu' ifade edildi.

"TÜM TAKIMA ARAO GÜÇ VERDİ"

Brezilyalı oyuncunun tüm bu yaptıklarının yanından karşılaşmanın son çeyreğini stoper olarak tamamladığının altı çizilirken "Tüm takıma güven ve güç verdi, Panathinaikos'un maça hakim olmasını sağlayan Arao müthiş bir maçı geride bıraktı" sözleri yazının devamında yer aldı.

Fenerbahçe geçen sezon 3 milyon euroya Flamengo'dan aldığı 31 yaşındaki orta sahayı bu sezon başında Panathinaikos'a 2,5 milyon euroya göndermişti.

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