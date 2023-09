İrfan Can katıyor

Geçen hafta oynanan Antalyaspor maçının üçüncü dakikasında Cengiz Ünder'in sakatlanmasının ardından oyuna giren İrfan Can Kahveci, dün Alanyaspor karşılaşmasına da 11'de başladı. Osayi ile birlikte sağ kanadı etkili kullanan tecrübeli oyuncu, 43. dakikada ise sarı-lacivertlileri öne geçiren golü kaydetti. Edin Dzeko'nun pasında önce topu kontrol eden ardından Yusuf Özdemir'e harika bir çalım atan İrfan Can Kahveci, şık bir vuruşla da kaleci Yusuf Karagöz'ü mağlup etti. 28 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol tam 3 dakika VAR'da incelendi. Ofsayt olmadığı netlik kazanınca gol verildi.

İKİ GOL DAHA ATARSA!..

İrfan, attığı bu golle de Fenerbahçe kariyerinde ilk kez iki lig maçında üst üste fileleri havalandırmış oldu. Geçtiğimiz sezon taraftarların ıslıklayıp büyük tepki gösterdiği tecrübeli oyuncu, İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte bu sezon adeta küllerinden doğdu. Şu ana kadar 5 Süper Lig, 7 Avrupa maçında görev alan İrfan Can Kahveci, 6 gol atarken 4 defa da asist yaptı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda gol atamayan tecrübeli futbolcu, 2021-22'de 4, geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplamda 7 gol atmıştı. İrfan, iki gol daha atarsa en golcü sezonunu geçirecek.

SAMET 41 GÜN SONRA

Serdar Aziz'i kadroya almayan teknik direktör İsmail Kartal, Samet Akaydin'i kafileye dahil etmişti. Tecrübeli teknik adam, ligin ilk maçındaki Gaziantep FK mücadelesinde son 22 dakikasında görev verdiği Samet'i dün de 89'da oyuna sürdü. Samet böylece ligde ikinci kez forma giymiş oldu.