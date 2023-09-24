Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de dikkatleri üzerine toplayan isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Parma'dan transfer edilen Hollandalı sol bek, bu sezon gösterdiği performansla takdir topladı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland ile oynadığı maçta da başarılı bir performans sergileyen Oosterwolde, Avrupa devinin dikkatini çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 11:47
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, 2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Yarıştığı her kulvarda sezona bomba gibi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, 2022 Dünya Kupası sonrası büyük bir düşüş yaşamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Jorge Jesus oynattığı futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Fenerbahçe şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürerek kupa hasretine nokta koymuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Jorge Jesus yönetiminde birçok takviye gerçekleştiren Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en çok konuşulan transferlerinden biri Jayden Oosterwolde olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma forması giyen Hollandalı sol beki renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe, Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken; oyuncunun bonservisi için İtalyan ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Jorge Jesus'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde sol bek transferi istemesi eleştiri alırken, Jayden Oosterwolde de gösterdiği performansla tepki toplamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

22 yaşındaki futbolcu yeni sezona ise bomba gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası 8 maçta 620 dakika süre alan Hollandalı futbolcu, gösterdiği performansla beğeni topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Kadronun önemli isimlerinden biri halinde gelen Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

BENFICA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta Benfica scoutları tribündeydi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Portekiz ekibinin yetkilileri Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Ancak 21 yaşındaki oyuncu değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.

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