FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, 2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamıştı.
Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, 2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamıştı.
Yarıştığı her kulvarda sezona bomba gibi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, 2022 Dünya Kupası sonrası büyük bir düşüş yaşamıştı.
Jorge Jesus oynattığı futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Fenerbahçe şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.
Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürerek kupa hasretine nokta koymuştu.
Jorge Jesus yönetiminde birçok takviye gerçekleştiren Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en çok konuşulan transferlerinden biri Jayden Oosterwolde olmuştu.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma forması giyen Hollandalı sol beki renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe, Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken; oyuncunun bonservisi için İtalyan ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Jorge Jesus'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde sol bek transferi istemesi eleştiri alırken, Jayden Oosterwolde de gösterdiği performansla tepki toplamıştı.
22 yaşındaki futbolcu yeni sezona ise bomba gibi bir giriş yaptı.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası 8 maçta 620 dakika süre alan Hollandalı futbolcu, gösterdiği performansla beğeni topladı.
Kadronun önemli isimlerinden biri halinde gelen Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BENFICA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta Benfica scoutları tribündeydi...
Portekiz ekibinin yetkilileri Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi.
Ancak 21 yaşındaki oyuncu değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çekti.
Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.
Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı.
22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.
Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Hollandalı sol bekin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.