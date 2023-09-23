Jayden dikkatleri çekti

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta Benfica scoutları tribündeydi... Portekiz ekibinin yetkilileri Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi. Ancak 21 yaşındaki oyuncu değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çekti. Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta Benfica scoutları tribündeydi... Portekiz ekibinin yetkilileri Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi. Ancak 21 yaşındaki oyuncu değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çekti. Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.