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Jayden dikkatleri çekti

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta Benfica scoutları tribündeydi... Portekiz ekibinin yetkilileri Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi. Ancak 21 yaşındaki oyuncu değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çekti. Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Jayden dikkatleri çekti
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı konuk ettiği maçta Benfica scoutları tribündeydi... Portekiz ekibinin yetkilileri Oliver Villadsen'i izlemek için stada geldi. Ancak 21 yaşındaki oyuncu değil, Jayden Oosterwolde dikkatlerini çekti. Benficalı yetkililer devre arasına kadar Hollandalıyı takip etmeye devam edecek.
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