Avrupa'da Fener alayı

Fenerbahçe için Süper Lig veya UEFA Konferans Ligi fark etmiyor... Bu sezon tüm rakiplerini yıkıp geçen sarı- lacivertliler, Nordsjaelland'a da şans tanımadı. Danimarka ekibini 3-1'le mağlup ederek ligin ardından Avrupa'ya da süper bir başlangıç yaptı. Mücadeleye rotasyonlu kadrosuyla çıkan Fenerbahçe'de perdeyi 24. dakikada Fred'in ortasında Crespo açtı. Ön alan baskısıyla rakibe fırsat vermeyen ve kapılan toplarla şanslar bulan sarı-lacivertlilerde, 30. dakikada yine Fred'in pasında bu kez Batshuayi ağları sarsarak durumu 2-0'a getirdi.

ÖNCE SÜPER LİG SONRA TRNAVA

Devreyi rahat bir skorla geçen Fenerbahçe, ikinci yarıya da çok hızlı başladı. 47'de Mert Hakan'ın ortasında savunmadan seken topa kafayı vuran Serdar Aziz farkı üçe çıkarttı. Konuk ekip 55'te Villadsen'in golüyle umutlansa da Fenerbahçe oyunuyla buna izin vermedi. UEFA Konferans Ligi'ne 3-1'lik galibiyetle giren sarı-lacivertliler, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 resmi maçı da kazanmış oldu. Ligde sırasıyla Alanya (d), Başakşehir ve Çaykur Rize'yle karşılaşacak Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde diğer maçına 5 Ekim'de Slovakya'da Trnava karşısında çıkacak.

KADIKÖY'DE KARNAVAL

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı ağırladığı mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, 90 dakika susmadan destek verdi. Gollerle coşan taraftarlar, galibiyetin sevincini maç sonunda takımla birlikte yaşadı.