Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

UEFA Konferans Ligi yer alan temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanla başladı. Grubunda diğer karşılaşmasında Ludogorets Razgrad ise sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçti. İşte UEFA Konferans Ligi H Grubun'nda oluşan puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 21:52
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler rakibini Crespo, Batsuayi ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 mağlup etmeti başardı.

Grubunda diğer karşılaşmasında Ludogorets Razgrad sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçti.

İşte H Grubu'nda oluşan puan durumu:

1- Ludogorets Razgrad: 3

2- FENERBAHÇE: 3

3- Nordsjaelland: 0

4- Spartak Trnava: 0

Fenerbahçe grubunda ikinci maçında Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Nordsjaelland sahasında Ludogorets Razgrad'ı ağırlayacak.

DİĞER
Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler Santiago Bernabeu için hazır! Ancelotti tarihi verdi: İşte Arda Güler o maçta ilk defa formayı giyecek…
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü önemli açıklamalar! Ermeni provokasyonu: Bunlar çapulcu
Brugge - Beşiktaş maçı öncesi 27 gözaltı!
UEFA ülke puanı sıralamamızda son durum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA ülke puanı sıralamamızda son durum!
Kadıköy'de zafer F.Bahçe'nin!
SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI - Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
DOLAR KAÇ TL?
İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'nin Konferans Ligi grubundaki puan durumu! İşte F.Bahçe'nin Konferans Ligi grubundaki puan durumu! 21:39
Kadıköy'de zafer F.Bahçe'nin! Kadıköy'de zafer F.Bahçe'nin! 21:38
Brugge - Beşiktaş maçı öncesi 27 gözaltı! Brugge - Beşiktaş maçı öncesi 27 gözaltı! 21:35
Miguel Crespo’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk Miguel Crespo’dan Fenerbahçe formasıyla bir ilk 21:02
G.Saray transferi açıkladı! İşte bonservis bedeli G.Saray transferi açıkladı! İşte bonservis bedeli 20:31
İsmail Kartal'dan 7 değişiklik! İsmail Kartal'dan 7 değişiklik! 20:22
Daha Eski
Rıza Kayaalp finalde! Rıza Kayaalp finalde! 19:39
Kartal: Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz Kartal: Rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz 19:04
F.Bahçe maçını yerinden izledi! F.Bahçe maçını yerinden izledi! 18:58
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı CANLI Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı CANLI 18:33
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! 18:16
F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i belli oldu! 18:12