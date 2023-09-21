İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler rakibini Crespo, Batsuayi ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 mağlup etmeti başardı.
Grubunda diğer karşılaşmasında Ludogorets Razgrad sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçti.
İşte H Grubu'nda oluşan puan durumu:
1- Ludogorets Razgrad: 3
2- FENERBAHÇE: 3
3- Nordsjaelland: 0
4- Spartak Trnava: 0
Fenerbahçe grubunda ikinci maçında Spartak Trnava'ya konuk olacak.
Nordsjaelland sahasında Ludogorets Razgrad'ı ağırlayacak.