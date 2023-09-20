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Nordsjaelland hocasından Fenerbahçe açıklaması!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Danimarka'nın Nordsjaelland takımının teknik direktörü Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin farklı güçleri olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 20:09
Nordsjaelland hocasından Fenerbahçe açıklaması!

Karşılaşmanın yapılacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Danimarkalı teknik adam, "Oyun nasıl gidecek bakacağız. Hedeflerimiz yüksek. Ama maçtan sonra tekrar konuşalım." dedi.

Kendi takımlarının da Fenerbahçe gibi iyi bir seri yakaladığı hatırlatılarak, taktik belirlemek için Fenerbahçe'nin en çok hangi maçlarını izlediği sorulan Thorup, "Fenerbahçe'nin de farklı güçleri var. Hızlı hareket ediyorlar, topa çok hakimler, son dakikalarda golü iyi bir şekilde atıyorlar. Tabii maçtan sonra göreceğiz Fenerbahçe nasıl oynayacak." ifadesini kullandı.

Johannes Hoff Thorup, hedefleriyle ilgili de "Hedeflerimiz çok yüksek. Fenerbahçe'ye çok saygımız var. Çok başarılı bir takım. Yarın göreceğiz. Bakalım maç nasıl olacak." diye konuştu.

KAPTAN KIAN HANSEN: "HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Maçı değerlendirmesi istenen Nordsjaelland takım kaptanı Kian Hansen ise "Zor bir maç olacak. Hedeflerimiz çok yüksek. Maç nasıl olacak yarın görmemiz gerekiyor. Hedefimiz tabii ki de kazanmak." görüşünü paylaştı.

Daha önce Türkiye'de bir maçta oynadığını aktaran Hansen, seyircilerin çok tutkulu olduğunu bildiğini aktardı.

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